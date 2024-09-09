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        Bodrum FK'da Imeri gidiyor

        SÜPERLig'de ilk 4 maçında 3 yenilgi ve 1 mağlubiyet alarak 3 puanla milli araya giren Bodrum Futbol Kulübü'nde kanat oyuncusu Omar Imeri'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:00
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        Bodrum FK'da Imeri gidiyor
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        SÜPERLig'de ilk 4 maçında 3 yenilgi ve 1 mağlubiyet alarak 3 puanla milli araya giren Bodrum Futbol Kulübü'nde kanat oyuncusu Omar Imeri'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu sezon Süper Lig'de henüz forma şansı bulamayan 24 yaşındaki futbolcunun 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor'la görüştüğü öğrenildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğan ve aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan Imeri'nin alt liglerde oynamasına engel bulunmadığı bildirildi. Kuzey Makedonya temsilcisi Shkupi'de futbol yaşamına başlayan Omar Imeri, Shkendija 79 ekibinde oynadıktan sonra 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a geldi. Bir sezon sonra Bodrum Futbol Kulübü'ne transfer olan oyuncu, geçen sene 19 maça çıktı ve yeşil-beyazlılarla Play-Off'lardan Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Imeri, Bodrum FK'da 19 lig müsabakasında 501 dakika süre aldı.

        MANİSA FK'YLA YENİŞEMEDİ

        Bodrum FK, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta Bodrum FK'nın gollerini Kenan Özer attı. Manisa FK'da ise Ramirez ile Wriedt ağları havalandırdı.

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