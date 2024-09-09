Muğlaspor 3 puanla döndü
TFF 3'üncü Lig'e küme düştükten 3 yıl sonra geri dönen Muğlaspor sezonun ilk maçını deplasmanda kazanmayı başardı.
TFF 3'üncü Lig'e küme düştükten 3 yıl sonra geri dönen Muğlaspor sezonun ilk maçını deplasmanda kazanmayı başardı. Ligde 2'nci Grup'ta Amasyaspor FK deplasmanına çıkan Muğla, devreyi geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi.
İlk haftadan 3 puanı hanesine yazdıran Muğlaspor, galibiyeti Amasya'ya kadar gelip takımı yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.
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