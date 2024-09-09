Bodrum'da 2 kişinin öldürüldüğü olayda tutuklu sayısı 11'e yükseldi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Olay, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi otomobille İstanbul'da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın bulunduğu eve geldi. Eve giren bu kişiler, Seyat ve Yıldız'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler 2 kişiden birini koltukta otururken, diğerinin ise yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 28 boş kovan bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından Ferit Yıldız memleketi Mardin'e, Ayhan Seyat ise memleketi Bitlis'e götürülerek toprağa verildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip kurdu. Ekipler bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarıyla 1'i kadın, 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 20 Ağustos'ta da 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Cinayetin işlendiği evin kiracısı olduğu belirtilen E.Y. isimli kadın ile D.S., A.K. ve M.A., E.Ş., H.T. ve H.D., işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.