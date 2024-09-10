Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ormanda sürü halinde gezen domuzlar, Konacık Mahallesi'ne indi. Aç kalan domuzlar bölgede yiyecek aradı. 20 domuzun yer aldığı sürü, daha sonra sitelerin bulunduğu bölgeye gitti. Burada da bir süre yiyecek arayan domuzlar, daha sonra ormana dönüp kayboldu. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.