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        Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:07
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        Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Ormanda sürü halinde gezen domuzlar, Konacık Mahallesi'ne indi. Aç kalan domuzlar bölgede yiyecek aradı. 20 domuzun yer aldığı sürü, daha sonra sitelerin bulunduğu bölgeye gitti. Burada da bir süre yiyecek arayan domuzlar, daha sonra ormana dönüp kayboldu. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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