Bodrum FK'da sıra Gökhan Akkan'da
SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde Romanya temsilcisi Cluj formasını giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile de anlaştı.
SÜPER Lig'de transfer döneminin son günlerinde Romanya temsilcisi Cluj formasını giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile de anlaştı.
Kariyerinde Ankaraspor ve MKE Ankaragücü'nde oynayan, bu sezon Rize'de 4 maçta kaleyi koruyan 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi resmi sözleşme imzalamak için Bodrum'a geldi. Milli kaleci Rizespor'dan alacaklarına karşılık serbest kalırken, transferde atağa kalkan Bodrum FK milli aranın ardından daha iddialı olarak sezona devam edecek.
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