Ampute futbolda gelişim kampı Marmaris'te
MARMARİS Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Ampute Futbol Gelişim Kampı'nın ikinci etabı başladı.
MARMARİS Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Ampute Futbol Gelişim Kampı’nın ikinci etabı başladı.
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, 6-15 Eylül tarihleri arasında iki etap halinde gerçekleşen kampta yeni A Milli Takım oyuncularını da seçeceklerini söyledi. Temiz, "Toplam 64 kişilik sporcu grubumuz var. Grubu ikiye bölüp iki dönemde kampa aldık. Grubumuzun içinde A Milli Takım'a yükselebilecek seviyede oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın bir nevi de seçimlerini yapmış olacağız. Çünkü A Milli Takım'ımızda oynayan sporcularımızın yaklaşık yüzde 50'si 35-37 yaşlarına geldiler. Bu kardeşlerimiz geçmiş dönemlerde çok büyük başarılara imza attılar. Dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış sporcularımız. Her insanın olduğu gibi her sporcunun da belli bir misyonu var. O misyonun da gerçekten vakti geldi, değişim zamanı geldi" dedi.
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