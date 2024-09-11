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        Bodrum FK, taraftarı önünde 3 puan arayacak

        SÜPER Lig'de Bodrum Futbol Kulübü sezonun 5'inci haftasında 14 Eylül Cumartesi günü evinde Başakşehir FK'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:26
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        Bodrum FK, taraftarı önünde 3 puan arayacak
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        SÜPER Lig'de Bodrum Futbol Kulübü sezonun 5’inci haftasında 14 Eylül Cumartesi günü evinde Başakşehir FK'yı konuk edecek. Ligdeki ilk yılında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekip sahasında gülen taraf olup hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Mücadelenin zorlu geçeceğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Her maç olduğu gibi biz de kendimizce hazırlanıp, mücadele gücümüzü doğru bir şekilde ortaya koyup, son maçta yaptığımız hataları yapmadan ligin başlangıcında yaptığımız işleri tekrar yaparak inşallah bu maçtan mutlu ayrılmak istiyoruz" dedi.

        Başakşehir maçını ve transferi değerlendiren İsmet Taşdemir, "Transferde son olarak Ajeti aramıza katıldı, muhtemelen 1 kişi daha gelecek. Burak ile Omar Imeri gitti. Belli bir noktadan sonra sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Dolayısıyla da bunları aşmak için aramıza yeni oyuncular kattık. Alışma döneminin ardından takıma katkıları olacaktır. Bu hafta iyi bir takımla oynayacağız. Ligimizde dört büyük kulübün haricinde şampiyonluk yaşamış iki takımdan bir tanesi, bu sezon da Avrupa'da çok başarılı oldular. Oyun kaliteleri, oyuncu kaliteleri bence çok iyi. Ligimizdeki en formda en iyi takımlardan bir tanesiyle oynayacağız" diye konuştu.

        SELAHATTİN POLAT: SÜRPRİZLER OLABİLİR

        Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, transfer çalışmalarının devam ettiğini, sürprizlerin olabileceğini söyledi. Takımın antrenmanını takip eden Polat, "Ligin 5’inci haftasında Başakşehir ile oynayacağız. Şu ana kadar takımımız talihsiz sonuçlar aldı ama gayet iyi gidiyor. Motivasyonları çok güzel. Bundan sonra daha iyi gideceğine inanıyoruz. Yeni transferlerimiz geldi. Daha transferlerin kapanmasına var, belki sürprizler olabilir. Başka oyuncular da gelebilir. Taraftarlarımız her zaman bizi destekledi. Yine de desteklemeye devam etsinler. Biz inşallah onları 3 senedir utandırmadık, yine utandırmayacağız" şeklinde konuştu.

        AJETI: BODRUM FK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

        Takımın yeni transferi Arnavut stoper Arlind Ajeti ise, "Burada olduğum için mutluyum. Türkiye'de oynayan daha önce arkadaşlarım olduğu için Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Burada elimden gelen performansı sergileyip Bodrumspor için elimden geleni yapıp, hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz. Bodrumspor için elimden geleni yapacağım. Bodrumspor'u başkanı yönetimi, personeli, oyuncuları oluşturmuş oldukları konsept aslında hoşuma gitti. Bodrumspor olarak bence bu sezon ilk hedefimiz ligde kalmak olacak. Ben de bu hedef için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.

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        -Açıklamalardan ve idmandan genel detay görüntü

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