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        Fethiyespor'a tecrübeli stoper

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'taki Fethiyespor, Amed Sportif'ten ayrılan 31 yaşındaki stoper Berkay Can Değirmencioğlu ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:20
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        Fethiyespor'a tecrübeli stoper
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'taki Fethiyespor, Amed Sportif'ten ayrılan 31 yaşındaki stoper Berkay Can Değirmencioğlu ile anlaştı.

        Fenerbahçe'de profesyonel olan Berkay Can, kariyerinde Çorum FK, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Karşıyaka, Kayserispor, Ankaraspor ve Denizlispor gibi takımların formasını giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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