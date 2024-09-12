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        Muğla'daki yangınlarda 1148 hektar orman zarar gördü

        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, bu yıl kentte 248'i orman, 137'si ziraat alanında olmak üzere 385 yangının çıktığını, 1148 hektar orman ile 252 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:15
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        Muğla'daki yangınlarda 1148 hektar orman zarar gördü
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        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, bu yıl kentte 248'i orman, 137'si ziraat alanında olmak üzere 385 yangının çıktığını, 1148 hektar orman ile 252 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, düzenlediği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. 75. Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen toplantında konuşan Vali Akbıyık, "Muğla'mızda var olan huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak için terörle mücadeleden, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlerine kadar suç ve suç odaklarına karşı büyük mücadele veriyoruz. İçişleri Bakanlığı'mızın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'mızda da suçta kibirlenenleri, hukuktan ve milletimizden aldığımız güçle tek tek bitirmekte kararlıyız" dedi.

        'İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Vali Akbıyık, yaz aylarında herkesi derinden üzen orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, "2024 yılında 248'i orman, 137'si ziraat olmak üzere 385 yangın meydana geldi. Bu yangınların büyük kısmı geniş alanlara yayılmadan ekiplerimizin etkin ve hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınlarda 1148 hektar ormanlık alan, 252 hektar tarım alanı zarar gördü. Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğü hızlı bir planlama sürecine girdi. Pazartesi günü okullarımız açıldı. 850 okulda 168 bin 62 öğrencimiz dersbaşı yaptı. Öncelikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitime devam etmeleri için okullarımızda ve çevrelerinde gerekli tüm önlemleri titizlikle alıyoruz. Bu süreçte ilgili tüm birimlerimiz sürekli iletişim halinde olacak, güvenlik ve huzur ortamının sürekliliğini sağlamak için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        'TÜRKİYE'NİN HUZURU, MUĞLA'NIN HUZURU'

        Vali Akbıyık, bu yıl özellikle yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik çok önemli çalışmalar hayata geçirildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlimiz genelinde bulunan 8 bin 570'i kız, 6 bin 41'i erkek olmak üzere toplam kapasitemiz 14 bin 611'dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Menteşe'de 6, Fethiye'de 2, Ortaca'da, Marmaris'te ve Milas'ta 1'er olmak üzere toplam 11 yurt ile yükseköğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunulmaktadır. Geçtiğimiz yıl 13 bin 187 olan öğrenci kapasitesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kamulaştırılarak hizmete giren Menteşe Öğrenci Yurdu ve Marmaris Öğrenci Yurdu ile birlikte 14 bin 611 öğrenci kapasitesine ulaştı. Menteşe Kötekli Mahallesi Turgutreis Öğrenci Yurdu yerleşkesinde bulunan 3’üncü etap yurt inşaatı devam ediyor. 1500 öğrenci kapasiteli 3’üncü etap yurdun 2025 eğitim döneminde hizmete girmesi planlanıyor. Bodrum'da 250 kız, 250 erkek toplam 500 kişilik yurt projesi için yer tahsisi yapıldı ve proje hazırlandı, imar çalışmaları devam ediyor. Son 2 yıldır Bodrum'da öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için valiliğimiz tarafından otel kiralanmaktadır. Yine bu yıl otel kiralama çalışmaları devam ediyor. 'Türkiye'nin huzuru, Muğla'nın huzuru' diyoruz ve bu konuda yürütülen çalışmaların bir parçası olarak, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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