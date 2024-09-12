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        Bodrum FK, Gökhan Akkan ile anlaştı

        SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'ı transferi etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:35
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        Bodrum FK, Gökhan Akkan ile anlaştı
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        SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan’ı transferi etti. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli eldiven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Çaykur Rizespor’un 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Gökhan Akkan, Çaykur Rizespor forması ile geçtiğimiz yıl 31 maça çıktı ve 2730 dakika dakika süre aldı.

        FOTOĞRFALI

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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