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        Muğla'nın 5 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:50
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        Muğla'nın 5 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
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        MUĞLA’nın Bodrum, Milas, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden silah ticareti yaptığı belirlenen Yücel Z. (49) tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büro Amirliği ekipleri Bodrum, Milas, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmasının ardından 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 213 tabanca fişeği ile onlarca tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yücel Z. silah ticareti yapma suçundan tutuklanırken, 12 kişi serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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