Bodrum FK evinde Başakşehir'le oynayacak

SÜPER Lig'de milli maç arasından önce deplasmanda Göztepe'ye 2-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü yarın 5'inci hafta karşılaşmasında evinde üst sıralarda yer alan Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi elde eden yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Süleyman maçta forma giyemeyecek.

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Milli arada takımız eksiklerini kapatmaya çalıştı. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Başakşehir, ligimizde dört büyük kulübün haricinde şampiyonluk yaşamış iki takımdan bir tanesi. Avrupa kupalarında da gayet iyi gidiyorlar. En formda takımlardan biriyle oynayacağız" dedi. Bodrum FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'la 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Toplam 13 transfer yapan Bodrum'da milli arada takıma katılan son transferler Taylan Antalyalı, Taulant Seferi, Arlind Ajeti ve Gökhan, şans bulmaları halinde ilk kez bu maçta sahne alacak.