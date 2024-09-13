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        Muğla'da düşen yıldırımdan çıkan yangın söndürüldü

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yıldırımın düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:50
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        Muğla'da düşen yıldırımdan çıkan yangın söndürüldü
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yıldırımın düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi yakınlarındaki ormana saat 12.00 sıralarında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 4 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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