Muğla'da düşen yıldırımdan çıkan yangın söndürüldü

Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi yakınlarındaki ormana saat 12.00 sıralarında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 4 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

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