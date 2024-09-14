Fethiyespor çıkış arıyor

Henüz puanla tanışamayan Fethiyespor'un teknik patronu Selahaddin Dinçel, İskenderunspor maçını çıkış olarak gördüklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk 2 maçta istemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Artık toparlanma zamanımız geldi" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada Kastamonuspor'a 4-3, Tuzlaspor'a ise 2-0 yenilen Fethiyespor 3'üncü maçında yarın deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak.

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