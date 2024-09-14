Bodrum FK kalecisi Bahri Can'ı Etimesgut'a gönderdi

"Kalecimiz Bahri Can Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Etimesgut Belediyespor Kulübü forması giyecektir. Başarılar Bahri."

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son olarak Çaykur Rizespor'dan tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan'ı resmen kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, Bahri Can'ı 2'nci Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a gönderdi.

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