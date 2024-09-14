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        Bodrum FK kalecisi Bahri Can'ı Etimesgut'a gönderdi

        SÜPER Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, kalecisi Bahri Can Tosun'u kiraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:49
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        Bodrum FK kalecisi Bahri Can'ı Etimesgut'a gönderdi
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        SÜPER Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, kalecisi Bahri Can Tosun'u kiraladı.

        Son olarak Çaykur Rizespor'dan tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan'ı resmen kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, Bahri Can'ı 2'nci Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'a gönderdi.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kalecimiz Bahri Can Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Etimesgut Belediyespor Kulübü forması giyecektir. Başarılar Bahri."

        Antalyaspor'da kariyerine başlayan 21 yaşındaki eldiven, geçen sezon 1'inci Lig'de Bodrum FK forması ile 6 maça çıkmıştı.

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