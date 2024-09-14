Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 76 kaçak göçmen yakalandı, 38'i kurtarıldı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 kaçak göçmen ile 1 şüpheli de kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 76 kaçak göçmen yakalandı, 38'i kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 kaçak göçmen ile 1 şüpheli de kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Eylül günü saat 12.20'de Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen, aralarında çocukların da bulunduğu 38 kaçak göçmen ile ülkeyi terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi kurtardı. Ekipler, aynı tarihte saat 03.00, 11.25 ve 13.05'te lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 76 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        İsrail'in katlettiği Ayşenur'a veda!
        İsrail'in katlettiği Ayşenur'a veda!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı
        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı
        Balayı dönüşü kaza; sürücü öldü, eşi ağır yaralı
        Balayı dönüşü kaza; sürücü öldü, eşi ağır yaralı
        Bodrum Moto Festival organizasyonu düzenlenen lansman ile tanıtıldı
        Bodrum Moto Festival organizasyonu düzenlenen lansman ile tanıtıldı
        Marmaris'te 76 yabancı çift nikah kıydı
        Marmaris'te 76 yabancı çift nikah kıydı
        Marmaris Belediyesi Gençlikspor 7 takımla mücadele edecek
        Marmaris Belediyesi Gençlikspor 7 takımla mücadele edecek
        Bodrum FK kalecisi Bahri Can'ı Etimesgut'a gönderdi
        Bodrum FK kalecisi Bahri Can'ı Etimesgut'a gönderdi