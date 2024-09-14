Bodrum FK - Başakşehir FK: 0-1

59’uncu dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Serdar’ın yüzüne ayağı ile müdahale eden Bodrum FK’dan Fredy kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SÜPER Lig’de Başakşehir FK, 5’inci hafta mücadelesinde konuk olduğu Bodrum FK’yı 90’ıncı dakikada Duarte’nin ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bodrum FK’da 59’uncu dakikada Fredy, Başakşehir FK’da ise 75’inci dakikada Pelkas direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla konuk takım 10 puana ulaşırken, ev sahibi ekip 3 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.