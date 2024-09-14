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        Bodrum FK - Başakşehir FK: 0-1

        STAT:Bodrum İlçeHAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert BulutBODRUM FK: Sousa – Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Mohammed, Ege (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 22:10 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:10
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        Bodrum FK - Başakşehir FK: 0-1
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        STAT:Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

        BODRUM FK: Sousa – Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Mohammed, Ege (Dk. 42 Seferi), Dimitrov (Dk. 86 Haqi), Gökdeniz, Puscas (Dk. 64 Ahmet)

        BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed – Kemen (Dk. 86 Duarte), Hamza, Opoku, Lima, Berat, Figueiredo (Dk. 66 Pelkas), Berkay (Dk. 76 Crespo), Deniz, Serdar (Dk. 76 Davidson), Piatek

        GOL: Dk. 90 Duarte (Başakşehir FK)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 59 Fredy (Bodrum FK), Dk. 75 Pelkas (Başakşehir FK)

        SÜPER Lig’de Başakşehir FK, 5’inci hafta mücadelesinde konuk olduğu Bodrum FK’yı 90’ıncı dakikada Duarte’nin ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bodrum FK’da 59’uncu dakikada Fredy, Başakşehir FK’da ise 75’inci dakikada Pelkas direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla konuk takım 10 puana ulaşırken, ev sahibi ekip 3 puanda kaldı.

        17’nci dakikada Başakşehir’de Lima’nın kornerden ortasında ceza sahası içinde Opuku’nın kafa vuruşunda kaleci Sousa’nın müdahalesiyle top kornere çıktı.

        26’ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Ege’nin sert vuruşunda top kaleciden oyun alanına döndü yaşanan karambolde Puscas topa dokunamadı.

        34’üncü dakikada konuk ekipten Lima’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

        İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

        52’nci dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içinde Serdar’ın vuruşunda kaleci Sousa ayağıyla topu uzaklaştırdı, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Sousa tekrar sahip oldu.

        59’uncu dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Serdar’ın yüzüne ayağı ile müdahale eden Bodrum FK’dan Fredy kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        75’inci dakikada Bodrum FK’da topla buluşan Dimitrov’u arkadan müdahale ile düşüren Pelkas direkt kırmızı kart gördü.

        90’ıncı dakikada Berat’ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Duarte, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Sousa’yı avladı: 0-1.

        Başakşehir FK, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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