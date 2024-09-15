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        Bodrum FK kayıplarda

        SÜPER Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında evinde Başakşehir FK'yı konuk eden Bodrum Futbol Kulübü, son dakikada yediği golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:10
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        Bodrum FK kayıplarda
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        SÜPER Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında evinde Başakşehir FK'yı konuk eden Bodrum Futbol Kulübü, son dakikada yediği golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren yeşil-beyazlılar 5 maçta 4'üncü yenilgisini yaşadı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, alınan mağlubiyete rağmen maçın genelinde çok doğru işler yaptıklarını dile getirdi. Pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Oyuncu kardeşlerim bence yapabilecekleri her şeyi yaptılar ama kazanamadık" diye konuştu.

        Bodrum FK olarak 5 maçta ilk kez 4 yenilgi aldıklarını dile getiren İsmet Taşdemir şöyle konuştu:

        "Bu ilk kez başımıza geliyor. Göztepe maçında oynadığımız oyun hariç diğer karşılaşmalarda gösterdiğimiz performans umut verici. İki idmanla maça çıkmak zorunda kalan arkadaşımız vardı. Bir idmanla maça çıkmak zorunda kalan, yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Yeni transferlerimizin takımı tanıması gerekiyor. Uyum sorunu azaldıkça, takım beraber oynadıkça daha iyi performans vereceğiz. Sabırla çalışmayı sürdüreceğiz."

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