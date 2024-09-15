Muğlaspor - Çayelispor: 2-0
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde Çayelispor'u 2-0'lık skorla geçerek 2'de 2 yaptı.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde Çayelispor'u 2-0'lık skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Muğlaspor ilk yarısı golsüz sona eren maçın
57'nci dakikasında Eycan'ın ayağından golü buldu: 1-0. Maçın 90+5'inci dakikasında kazanılan penaltıyı Savaş gole çevirdi, Muğla ekibi farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Muğlaspor, sahadan galibiyetle ayrılıp 6 puana yükseldi.
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