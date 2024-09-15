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        Muğlaspor - Çayelispor: 2-0

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde Çayelispor'u 2-0'lık skorla geçerek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 18:45
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        Muğlaspor - Çayelispor: 2-0
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde Çayelispor'u 2-0'lık skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Muğlaspor ilk yarısı golsüz sona eren maçın

        57'nci dakikasında Eycan'ın ayağından golü buldu: 1-0. Maçın 90+5'inci dakikasında kazanılan penaltıyı Savaş gole çevirdi, Muğla ekibi farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Muğlaspor, sahadan galibiyetle ayrılıp 6 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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