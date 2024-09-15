Muğlaspor - Çayelispor: 2-0

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde Çayelispor'u 2-0'lık skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Muğlaspor ilk yarısı golsüz sona eren maçın

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