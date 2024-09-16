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        Bodrum'da 50'si çocuk, 102 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 50'si çocuk 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:35
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        Bodrum'da 50'si çocuk, 102 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 50'si çocuk 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Bodrum açıklarında 14 Eylül'de saat 03.20, 05.25 ve 05.35'te Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından 3 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botları TCSG-901 ile KB-35 tarafından durdurulan botlarda 50'si çocuk 102 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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