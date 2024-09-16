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        Muğlaspor seriye bağladı

        TFF3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra dönen Muğlaspor, ligde 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı kazanıp sezona müthiş başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:55
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        Muğlaspor seriye bağladı
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        TFF3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra dönen Muğlaspor, ligde 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçı kazanıp sezona müthiş başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde yeni bir kadro oluşturan yeşil-beyazlılar, ilk hafta deplasmanda Amasyaspor FK'yı 2-1 yendikten sonra iç sahada Çayelispor'a da şans tanımadı. Muğla Atatürk Stadı'nda tribünler çürük olduğu gerekçesiyle yıkılıp portatif tribün inşaatı sürerken, rakibini Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlamak zorunda kalan Muğlaspor, buna rağmen sahadan 2-0 galip ayrılıp 2'de 2'yle zirveye ortak oldu.

        NARİN UNUTULMADI

        Muğlasporlu futbolcular Çayelispor maçında Diyarbakır'da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'ı da unutmadı. Sahaya siyah formayla çıkan Muğlaspor, üzerinde tüm Türkiye'yi yasa boğan talihsiz çocuk Narin'in melek olmuş fotoğrafının yer aldığı, "Çocuklarımız çok NARİN, artık onları koruyalım" yazılı pankartla çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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