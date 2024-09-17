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        Marmaris'te kamyonetin gizli bölmesinde 5 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasalı kamyonetteki gizli bölmede, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:40 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:45
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        Marmaris'te kamyonetin gizli bölmesinde 5 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasalı kamyonetteki gizli bölmede, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. 5 Türk organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'e kamyonetle kaçak göçmen taşındığı ihbarını aldı. Aydın'dan Muğla'ya giriş yapan kapalı kasa bir kamyonet, Gökova Kavşağı'nda durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada, gizli bölmede 4'ü kadın 1'i erkek Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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