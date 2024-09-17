Marmaris'te kamyonetin gizli bölmesinde 5 kaçak göçmen yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'e kamyonetle kaçak göçmen taşındığı ihbarını aldı. Aydın'dan Muğla'ya giriş yapan kapalı kasa bir kamyonet, Gökova Kavşağı'nda durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada, gizli bölmede 4'ü kadın 1'i erkek Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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