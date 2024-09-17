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        Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı

        MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:59
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        Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı
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        MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Marmaris Grup Amirliği, İstihbarat Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yasa dışı yollardan ülke dışına çıkacağı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris açıklarındaki Winter Blue isimli tekneye 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilen hakimler Bilal Özcan (42), Samet Arslantürk (34), Emre Zorlu (36), öğretmenler Sevdenur Barsbay (37), Mehmet Akan (37), öğretim görevlisi Muhammet Yusuf Eren (36), emniyet amiri Ümit Bek (54), komiser Kazım Barsbay (37), işsiz Merve Gözüdeli (34), organizatörler Jaylee Tayla Brennan (26), Mihriban Ünlü (24), Deniz Çağatay Oğuz (26) ile Emre Takmaz (24) tutuklandı. Hakimler Oğuz S. (47) ve Burcu Z. (35) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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