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        'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' deyip, 3 milyon lirasını dolandırdılar

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Feriştah Özdemir (69), telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek kandıran kişi tarafından 3 milyon lira dolandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:30
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        'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' deyip, 3 milyon lirasını dolandırdılar
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Feriştah Özdemir (69), telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek kandıran kişi tarafından 3 milyon lira dolandırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Menteşe'de yaşayan emekli işçi Feriştah Özdemir, kendisini 11 Eylül'de savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Sizi bu durumdan kurtarmak için bize 3 milyon lira göndermeniz lazım' diyerek kendisini kandırıp, dolandırdığını anlatarak, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bankaların genel müdürlükleri ile yapılan görüşmede Feriştah Özdemir'in gönderdiği paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şüphelinin Salim Ö. olduğu belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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