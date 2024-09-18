Otomobil, bisikletli çocuğa çarptı; kaza kemarada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz yola çıkan Ali Yüksek (10), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında İsmet Kamil Öner Caddesi'nde meydana geldi. Yeşim Arabacı Caner'in kullandığı 48 DK 380 plakalı otomobil, yola bisikletiyle kontrolsüz çıkan Ali Yüksek'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Yüksek'in hayati tehlikesi olduğu bildirildi.