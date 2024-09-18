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        Otomobil, bisikletli çocuğa çarptı; kaza kemarada

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz yola çıkan Ali Yüksek (10), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:00
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        Otomobil, bisikletli çocuğa çarptı; kaza kemarada
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz yola çıkan Ali Yüksek (10), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

        Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında İsmet Kamil Öner Caddesi'nde meydana geldi. Yeşim Arabacı Caner'in kullandığı 48 DK 380 plakalı otomobil, yola bisikletiyle kontrolsüz çıkan Ali Yüksek'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Yüksek'in hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

        Mobese kameralarına yansıyan kazada, Ali Yüksek'in bisikletiyle aniden yola çıktığı ve otomobilin çarpmasıyla savrularak takla attığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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