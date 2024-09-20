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        Muğlaspor'dan yeni stat temasları

        - MUĞLA Atatürk Stadı'nın tribünlerinin depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasının ardından iç saha maçlarında Denizli Atatürk Stadı'na taşınan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Muğlaspor'da stadyumun yenilenmesi süreciyle ilgili temaslar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:30
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        Muğlaspor'dan yeni stat temasları
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        - MUĞLA Atatürk Stadı'nın tribünlerinin depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasının ardından iç saha maçlarında Denizli Atatürk Stadı'na taşınan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Muğlaspor'da stadyumun yenilenmesi süreciyle ilgili temaslar gerçekleştirildi. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, il dışında bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile telefon görüşmesi yaparak, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş’ı ise makamlarında ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi. Stadyum çalışmaları hakkında istişarelerde bulunan Başkan Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla’ya modern bir stadyum kazandırılması için çalışan kurumlar ve belediyeye teşekkürlerini iletti.

        Ziyaret sonrasında kulüpten, "Muğla Atatürk Stadyumu’nun yenilenmesine ilişkin müşavir firma tarafından hazırlanan uygulama projelerinin tamamlanarak bakanlığa teslim edildiği ve tüm uygulama projelerinin Menteşe Belediyesi’ne teslim edilme aşamasına geldiği bilgisi alınmıştır. Stadyum parseline ilişkin imar uygulama işlemleri (yol terk işlemi) Muğla Kadastro Müdürlüğü'nce sürdürülmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Menteşe Belediyesi’nde ruhsat ve tüm idari sürecin takibi büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürülmektedir. Bu süreçte stadyum yapımı için tüm kurumlarımız ve belediyemiz, mevzuatlar çerçevesinde üzerine düşen tüm katkıyı sağlamaktadır" açıklaması yapıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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