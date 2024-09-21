Fethiyespor evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenerek kötü gidişatına son veren Fethiyespor yarın sahasında Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Egemen Artun'un yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, İskenderunspor galibiyetiyle büyük moral depoladıklarını belirterek, "Lige kötü başladık ancak geçen hafta çıkışa geçtik. Evimizde de kazanıp seri yakalamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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