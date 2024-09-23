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        Kayalıklara düşen Letonyalı paraşütçü kurtarıldı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Letonya uyruklu P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:30
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        Kayalıklara düşen Letonyalı paraşütçü kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Letonya uyruklu P.V. (35), yaralandı. P.V., bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

        Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu P.V., kalkıştan bir süre sonra kayalıklara düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. P.V., ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. P.V.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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