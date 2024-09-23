Kayalıklara düşen Letonyalı paraşütçü kurtarıldı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu P.V., kalkıştan bir süre sonra kayalıklara düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. P.V., ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. P.V.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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