Bodrum FK eskilerinden vazgeçmedi

SÜPER Lig'de 6'ncı hafta maçında Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Bodrum Futbol Kulübü'nde geçen sezondan devam eden futbolcular bu sene de takımın vazgeçilmezleri oldu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılarda iskelet kadronun büyük çoğunluğunun korunmasının ardından kaleci Sousa, stoper Ali Aytemur ve orta saha Cenk Şen tüm maçlara ilk 11'de çıkıp 90'ar dakika sahada kaldı. 3 oyuncu da 6 maçın hiçbirinden oyundan alınmadı ve 540'ar dakika süre aldı.

Bodrum FK'da 3'üncü sezonuna giren Ganalı Musah Mohammed de yine teknik ekibin vazgeçilmezi oldu. Oynanan 6 maçın tamamında teknik direktör İsmet Taşdemir'in forma verdiği 22 yaşındaki futbolcu 505 dakika görev yaptı. Takımın önemli kozlarından olan Gökdeniz Bayrakdar da 6 maça ilk 11'de çıkıp 488 dakika forma giydi. Takım kaptanlarından sağ bek Üzeyir 5 maçta 437, orta saha Samet 5 maçta 288 dakika görev yaptı. Yeni transferlerden ise en çok süreyi alan oyuncu 436 dakika ile Zdravko Dimitrov oldu. Sezon başında Sakaryaspor'dan gelen Bulgar hücum oyuncusu 6 maçın 5'inde ilk 11'e adını yazdırırken, 1 kez fileleri sarstı.