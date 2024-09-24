Muğlaspor'un gençleri kaza geçirdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Muğlaspor'un U19 takımında forma giyen genç futbolcular Yiğit Siraç Çoban ve Umut Rüzgar Erdaş'ın geçirdikleri trafik kazasında yaralandıkları açıklandı.

Muğlaspor, oyuncuların durumlarıyla ilgili, "U19 takımımızın formasını giyen futbolcularımız Yiğit Siraç Çoban ve Umut Rüzgar Erdaş’ın geçirdikleri kaza sonrasında yaralandıklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcularımızdan Umut Rüzgar Erdaş’ın tedavisi evinde sürerken, Yiğit Siraç Çoban ise ayağında oluşan kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genç futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarını kavuşmalarını temenni ederiz" açıklamasını yaptı.