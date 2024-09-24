Bodrum FK seri arayacak

SÜPERLig'de geçen hafta Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, 7'nci haftada evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına iddialı hazırlanıyor. Son sırada yer alan rakibini yenip seri yakalamayı amaçlayan yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör İsmet Taşdemir 2'de 2 yapma şansına erişmek istediklerini söyledi. Adana Demirspor'un geçen sezondan bu yana güç kaybettiğini ancak rakiplerine çok saygı duyduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibin teknik direktörü değişti. Muhtemelen yeni hocayla veya mevcut olan hocalardan bir tanesiyle yola devam edeceklerdir. Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman geçen sene o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Kiralık verdikleri oyuncuları da geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil" dedi.

Adana Demirspor'un dış sahada etkili bir takım olduğunu vurgulayan İsmet Taşdemir, "Adana Demirspor deplasmanda oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Antalya'da ise 90+8'de gol yiyip mağlup oldu. Rakip deplasmanda çok iyi oynayan bir takım, etkili de oyuncuları var" yorumunu yaptı. Kendi takımının da iyi bir yolda olduğunu belirten Taşdemir, "Bizim de kendimize göre etkili taraflarımız var, iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir maç olmayacak. Özellikle sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşundan dolayı biraz format değiştirdik. Çok önceden oynadığımız bir formata geri döndük. Maç neyi getirir, neyi götürür bilemiyoruz. Biz hangi formatta oynarsak oynayalım, şuna inanıyoruz, mücadele gücü yüksek olduğu zaman, takım birlikteliği en üst seviyede olduğu zaman ve özellikle takım boyunu en alt seviyeye indirdiğimiz zaman biz hep başarılı olduk" diye konuştu.