Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK seri arayacak

        SÜPERLig'de geçen hafta Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, 7'nci haftada evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına iddialı hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK seri arayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPERLig'de geçen hafta Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, 7'nci haftada evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına iddialı hazırlanıyor. Son sırada yer alan rakibini yenip seri yakalamayı amaçlayan yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör İsmet Taşdemir 2'de 2 yapma şansına erişmek istediklerini söyledi. Adana Demirspor'un geçen sezondan bu yana güç kaybettiğini ancak rakiplerine çok saygı duyduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Rakibin teknik direktörü değişti. Muhtemelen yeni hocayla veya mevcut olan hocalardan bir tanesiyle yola devam edeceklerdir. Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman geçen sene o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Kiralık verdikleri oyuncuları da geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil" dedi.

        Adana Demirspor'un dış sahada etkili bir takım olduğunu vurgulayan İsmet Taşdemir, "Adana Demirspor deplasmanda oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Antalya'da ise 90+8'de gol yiyip mağlup oldu. Rakip deplasmanda çok iyi oynayan bir takım, etkili de oyuncuları var" yorumunu yaptı. Kendi takımının da iyi bir yolda olduğunu belirten Taşdemir, "Bizim de kendimize göre etkili taraflarımız var, iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir maç olmayacak. Özellikle sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşundan dolayı biraz format değiştirdik. Çok önceden oynadığımız bir formata geri döndük. Maç neyi getirir, neyi götürür bilemiyoruz. Biz hangi formatta oynarsak oynayalım, şuna inanıyoruz, mücadele gücü yüksek olduğu zaman, takım birlikteliği en üst seviyede olduğu zaman ve özellikle takım boyunu en alt seviyeye indirdiğimiz zaman biz hep başarılı olduk" diye konuştu.

        TAYLAN ANTALYALI: "EVİME DÖNDÜM"

        Bodrum FK'nın yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ise yeşil-beyazlı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Taylan, "Ben Muğlalıyım, buradan çıkalı 16 sene oldu. Tekrar evime, yuvaya döndüğüm için çok mutluyum. Kulübün hedefleri doğrultusunda iyi bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz. İlk kez lige çıkan bir takımız. Bizler de taraftarlarımızla birlikte bu heyecana ortağız. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Bir an önce sahada olmak istiyorum, belli bir antrenman eksikliğim var. Bunun üzerine çalışıyoruz. Adana Demirspor önemli bir camia. Güzel, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Onların durumu açıkçası bizi ilgilendirmiyor ama bulundukları duruma göre bence gayet iyi iş çıkarıyorlar. Bizim için çok önemli bir maç, geçen haftayı galibiyetle kapattık ve bu çıkışı sürdürmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren Taylan ve Üzeyir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Muğlalı sporcu kanoda Macaristan'da zirvede
        Muğlalı sporcu kanoda Macaristan'da zirvede
        Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Muğlaspor'un gençleri kaza geçirdi
        Muğlaspor'un gençleri kaza geçirdi
        Bodrum FK eskilerinden vazgeçmedi
        Bodrum FK eskilerinden vazgeçmedi
        Bodrum'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bodrum'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bodrum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı