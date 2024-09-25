Yat mobilyası atölyesinde çıkıp ormana da sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren yat mobilyalarının üretildiği atölyede yangın çıktı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren yat mobilyalarının üretildiği atölyede yangın çıktı. Yakındaki ormana da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkiinde tersanede yat mobilyaları üreten bir atölyede, saat 03.00 sıralarından henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler ormana da sıçradı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İşletmede büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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