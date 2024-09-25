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        Yat mobilyası atölyesinde çıkıp ormana da sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren yat mobilyalarının üretildiği atölyede yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:05
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        Yat mobilyası atölyesinde çıkıp ormana da sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren yat mobilyalarının üretildiği atölyede yangın çıktı. Yakındaki ormana da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkiinde tersanede yat mobilyaları üreten bir atölyede, saat 03.00 sıralarından henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler ormana da sıçradı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İşletmede büyük çapta hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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