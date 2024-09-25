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        Datça'da yelkenli teknede 113 kaçak göçmen, 2 organizatör yakalandı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yelkenli tekneyle İtalya'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen 32'si çocuk, 113 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:10
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        Datça'da yelkenli teknede 113 kaçak göçmen, 2 organizatör yakalandı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yelkenli tekneyle İtalya'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen 32'si çocuk, 113 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Eylül'de saat 23.10 sıralarında Datça açıklarında, yelkenli tekne ile İtalya'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli tekneyi durdurup içerisindeki 32'si çocuk, 113 kaçak göçmen ile teknedeki 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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