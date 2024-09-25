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        Türk balıkçı teknesi, Yunan unsurlarınca havaya ateş açılarak tacize uğradı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesini havaya ateş açarak taciz eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, hızla bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:45
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        Türk balıkçı teknesi, Yunan unsurlarınca havaya ateş açılarak tacize uğradı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesini havaya ateş açarak taciz eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, hızla bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. 

        Olay, saat 16.35 sıralarında Bodrum'un Akyarlar açıklarında meydana geldi. Bölgede ava çıkan Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. Balıkçı teknesi ise ekipler eşliğinde güvenli bir şekilde Turgutreis Limanı'na getirildi.

        SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN

        Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan "25 Eylül 2024 tarihinde saat 16.35’te, Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır. Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı’na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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