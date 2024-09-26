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        Bodrum FK rakipleriyle oynayacak

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda geçen hafta kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Hatayspor'u deplasmanda yenerek nefes alan Bodrum FK, önündeki 3 maçta yine ligin alt sıralarındaki rakipleriyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:20
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        Bodrum FK rakipleriyle oynayacak
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        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda geçen hafta kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Hatayspor'u deplasmanda yenerek nefes alan Bodrum FK, önündeki 3 maçta yine ligin alt sıralarındaki rakipleriyle karşılaşacak. Puanını 6'ya çıkarıp düşme hattından uzaklaşan Bodrum, pazar günü 1 puanla dibe demir atan Adana Demirspor'u ağırlayacak. Muğla temsilcisi FIFA'dan aldığı transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemeyen rakibini yenerek Süper Lig'de ilk kez seri yakalamaya çalışacak. Bodrum bu maçın ardından yine puan tablosunda kendisine yakın olan Kasımpaşa (D) ve Çaykur Rizespor'la oynayacak. Sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe Herelle ile kart cezalısı Fredy, bu hafta forma giyemeyecek. Tedavisi süren Taylan'ın durumu maç günü netlik kazanacak. Hatayspor deplasmanında forma giyemeyen Üzeyir'in ise sakatlığı geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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