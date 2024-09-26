Bodrum Basketbol Avrupa'da gruplarda

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turunun rövanş maçında Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını evinde 70-66 yenerek organizasyonda gruplara kalmayı başardı. Alman rakibine karşı deplasmanda oynadığı ilk maçı da 78-36 gibi farklı skorla kazanan Bodrum, ilk kez katılacağı Kadınlar Avrupa Kupası'nda E Grubu'nda Charnay Basket, Piestanske Cajky ve Sopron Basket takımlarıyla mücadele edecek. Bodrum ekibi grupta ilk maçına 10 Ekim'de evinde Sopron önünde çıkacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.