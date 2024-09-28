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        Bodrum FK'nın rakibi Adana Demirspor

        SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup edip 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, yarın 7'nci hafta karşılaşmasında evinde sonuncu Adana Demirspor'u misafir edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:00
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        Bodrum FK'nın rakibi Adana Demirspor
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        SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup edip 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, yarın 7'nci hafta karşılaşmasında evinde sonuncu Adana Demirspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren Taylan ve Üzeyir'in durumu maç saati netlik kazanacak.

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'un saygı duyulacak bir ekip olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Rakibin teknik direktörü değişti. Muhtemelen yeni hocayla veya mevcut olan hocalardan bir tanesiyle yola devam edeceklerdir. Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman geçen sene o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Kiralık verdikleri oyuncuları da geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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