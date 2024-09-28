'Aşıklar Yolu'ndaki okaliptuslara tabelalı koruma

MUĞLA'nınUla ilçesindeki 'Aşıklar Yolu'nda karşılıklı sıralanan 86 yıllık okaliptus ağaçları yazı tahtasına çevrilince muhtarlık, çareyi mahalle giriş- çıkışına uyarıcı tabela koymakla buldu.

Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve 'Aşıklar Yolu' olarak anılan Ula'nın Akçapınar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde, 200'den fazla okaliptus ağacının bazıları, duyarsız kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Her biri 86 yıllık okaliptus ağaçlarının üzerine sevgilinin baş harflerinden, çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı. Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şener Baykara, ağaçlara zarar verilmemesi için mahalle girişine 'Aşıklar yolumuzu gelecek nesillere miras bırakmak ve korumak için ağaçlara yazı yazmayın, zarar vermeyin. Yazı yazan zarar verilen görüldüğünde lütfen 112'ye ihbar edin' yazılı tabela koydu.