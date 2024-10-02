Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği; turistler denize girdi

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği sürüyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Yalıçiftlik Sahili'nde denize girdi. Kimileri de şezlonglara uzanıp, güneşlenmeyi tercih etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.