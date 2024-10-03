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        Yatağan'da çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:42 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:45
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        Yatağan'da çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti yakınındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın bölgesine orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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