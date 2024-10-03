Yatağan'da çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti yakınındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın bölgesine orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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