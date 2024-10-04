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        Fethiyespor 3 puan istiyor

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Altay deplasmanından son anda 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fethiyespor yarın Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:27
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        Fethiyespor 3 puan istiyor
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Altay deplasmanından son anda 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fethiyespor yarın Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Fethiyespor ligde ilk 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Konuk Karaköprü'nün ise 2 puanı bulunuyor. Muğla temsilcisi bu maçın ardından hafta içinde 8 Ekim Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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