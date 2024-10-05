Bodrum Basketbol deplasmanda

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna evinde Beşiktaş'ı 82-74 yenerek başlayan Bodrum Basketbol yarın Danilos Pizza deplasmanına çıkacak. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da oynanacak. Bodrum ekibi 10 Ekim Perşembe günü de Kadınlar Avrupa Kupası'nda Sopron Basket'i konuk edecek.

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