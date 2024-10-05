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        Bodrum Basketbol deplasmanda

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna evinde Beşiktaş'ı 82-74 yenerek başlayan Bodrum Basketbol yarın Danilos Pizza deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:02
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        Bodrum Basketbol deplasmanda
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        KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna evinde Beşiktaş'ı 82-74 yenerek başlayan Bodrum Basketbol yarın Danilos Pizza deplasmanına çıkacak. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da oynanacak. Bodrum ekibi 10 Ekim Perşembe günü de Kadınlar Avrupa Kupası'nda Sopron Basket'i konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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