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        Fethiyespor – Karaköprü Belediyespor: 1-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, 6'ncı haftada evinde Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:34 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:34
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        Fethiyespor – Karaköprü Belediyespor: 1-0
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        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Fethiyespor, 6’ncı haftada evinde Karaköprü Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın 17’nci dakikasında konuk ekipten Gökhan Kurumuş ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda iki takımın atakları sonuç vermeyince Fethiyespor sahadan 1-0’lık galibiyet ayrıldı.

        Bu sonuçla Fethiyespor 7 puana ulaştı, Karaköprü Belediyespor ise 2 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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