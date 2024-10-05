Fethiyespor – Karaköprü Belediyespor: 1-0

Bu sonuçla Fethiyespor 7 puana ulaştı, Karaköprü Belediyespor ise 2 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 17’nci dakikasında konuk ekipten Gökhan Kurumuş ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda iki takımın atakları sonuç vermeyince Fethiyespor sahadan 1-0’lık galibiyet ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.