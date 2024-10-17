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        Muğla'da orman yangını (2)

        DALAMAN'DADA ÇIKTIMuğla'nın Ortaca ilçesinde saat 19.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:14 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:20
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        Muğla'da orman yangını (2)
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        DALAMAN'DADA ÇIKTI

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürerken, saat 20.30 sıralarında Dalaman ilçesine bağlı Taşbaş Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki orman yangınına da ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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