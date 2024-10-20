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        Bodrum FK evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

        SÜPER Lig'de 8 maç sonunda 10 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü, milli aranın ardından 9'uncu hafta müsabakasında yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:24
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        Bodrum FK evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak
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        SÜPER Lig'de 8 maç sonunda 10 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü, milli aranın ardından 9'uncu hafta müsabakasında yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da kırmızı kart cezalısı Taulant Seferi ile apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz Bayrakdar mücadelede forma giyemeyecek.

        Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton tribünü bin 1500, kale arkaları 750 ve misafir tribünü 950 TL olarak belirlendi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının son 3 maçta 7 puan topladığını belirterek, "Milli maçlar öncesi çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Eksiklerimiz olsa da görev vereceğimiz oyuncularımızın en iyi şekilde mücadele edeceklerinden şüphemiz yok" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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