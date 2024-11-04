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        Muğlaspor'un zirve inadı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, üst üste iki hafta puan kayıplarıyla liderliği kaybetmesine rağmen yarıştan kopmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:30
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        Muğlaspor'un zirve inadı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, üst üste iki hafta puan kayıplarıyla liderliği kaybetmesine rağmen yarıştan kopmadı. Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u geriden gelip 3-2 yenmeyi başardı. Dış sahada galibiyetle moral tazeleyen Muğla ekibi zirve yarışına yeniden ortak oldu. Muğlaspor grubunda puanını 18'e çıkartarak, 22 puanlı lider Silivrispor'un ardından ikinci sıraya tırmandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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