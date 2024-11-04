Muğlaspor'un zirve inadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, üst üste iki hafta puan kayıplarıyla liderliği kaybetmesine rağmen yarıştan kopmadı. Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u geriden gelip 3-2 yenmeyi başardı. Dış sahada galibiyetle moral tazeleyen Muğla ekibi zirve yarışına yeniden ortak oldu. Muğlaspor grubunda puanını 18'e çıkartarak, 22 puanlı lider Silivrispor'un ardından ikinci sıraya tırmandı.

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