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        Bodrum FK'nın hasreti 5 maça çıktı

        SÜPER Lig'de öne geçtiği deplasmanda Antalyaspor'la girdiği gol düellosunu 3-2 kaybeden Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:20
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        Bodrum FK'nın hasreti 5 maça çıktı
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        SÜPER Lig'de öne geçtiği deplasmanda Antalyaspor'la girdiği gol düellosunu 3-2 kaybeden Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Ligde ilk sezonunu geçiren yeşil-beyazlı ekip, 12 maç sonunda milli araya 11 puanla düşme hattına gerileyerek girdi. Milli ara dönüşü 23 Kasım Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, mağlubiyete rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Demirel, "Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimiz değerleri hayata geçirmeye çalışan bir ekip var. Milli takım arasından sonra daha güçlü bir şekilde yukarıya tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        ALEX'TEN DUYGUSAL MESAJ

        Volkan Demirel bu maçta Fenerbahçe'de yıllarca birlikte görev yaptığı Antalyaspor'u çalıştıran Alex De Souza'ya da ilk kez teknik adam olarak rakip oldu. Alex, maçın ardından yıllar önce Volkan Demirel'in kendisini Fenerbahçe formasıyla sırtında taşıdığı fotoğraf ile bugün maç öncesi birlikte çekindikleri fotoğrafı paylaştı. Alex, "Futbol ve getirdiği duygular... Bugün 8,5 yıl beraber oynadığım kalecimle karşı karşıya geldim. Bu kadar zaman sonra tekrar görüşmek güzeldi. Görevinde başarılar dilerim. Sevgilerimle Kaptan" mesajını yazdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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