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        Fethiyespor'un rakibi Adana 01

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen Fethiyespor yarın Adana 01 FK deplasmanında ter dökecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:25
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        Fethiyespor'un rakibi Adana 01
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        2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen Fethiyespor yarın Adana 01 FK deplasmanında ter dökecek. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Evren Aydoğan yönetecek. Yaşadığı puan kayıplarıyla Play-Off hattının 8 puan gerisine düşen 9'uncu sıradaki 30 puanlı Fethiye temsilcisi, 42 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Adana ekibini yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında Adana 01 FK, Fethiye'de oynanan müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

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