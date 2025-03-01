Fethiyespor'un rakibi Adana 01
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen Fethiyespor yarın Adana 01 FK deplasmanında ter dökecek.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılarak galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen Fethiyespor yarın Adana 01 FK deplasmanında ter dökecek. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Evren Aydoğan yönetecek. Yaşadığı puan kayıplarıyla Play-Off hattının 8 puan gerisine düşen 9'uncu sıradaki 30 puanlı Fethiye temsilcisi, 42 puanı bulunan 5'inci basamaktaki Adana ekibini yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında Adana 01 FK, Fethiye'de oynanan müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
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