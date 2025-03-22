Bakan Kacır: Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, yılda 101 milyara ulaştı (2)

BAKANKACIR, İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Odası’ndaki proje açılış töreninin ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile Muğla Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik önünde kendisini yöresel kıyafetlerle karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Bakan Kacır, Marmaris ilçesindeki bir otelde basına kapalı gerçekleşen sanayici iş insanlarıyla toplantı yapıp, iftar programının ardından kentten ayrıldı.