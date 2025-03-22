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        Bakan Kacır: Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, yılda 101 milyara ulaştı (2)

        BAKANKACIR, İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTUSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Odası'ndaki proje açılış töreninin ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile Muğla Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:15
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        Bakan Kacır: Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, yılda 101 milyara ulaştı (2)
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        BAKANKACIR, İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Odası’ndaki proje açılış töreninin ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile Muğla Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik önünde kendisini yöresel kıyafetlerle karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Bakan Kacır, Marmaris ilçesindeki bir otelde basına kapalı gerçekleşen sanayici iş insanlarıyla toplantı yapıp, iftar programının ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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