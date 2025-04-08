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        Devrilip alev alan hafriyat kamyonunun şoförü öldü

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yoldan çıkıp, devrildikten sonra alev alan hafriyat kamyonunun şoförü Mahmut Bulut (64) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:25
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        Devrilip alev alan hafriyat kamyonunun şoförü öldü
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yoldan çıkıp, devrildikten sonra alev alan hafriyat kamyonunun şoförü Mahmut Bulut (64) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın'da merkezi bulunan bir enerji ve maden firmasına ait Mahmut Bulut yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrilip, alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, kamyonun şoförü Mahmut Bulut hayatını kaybetti.

        Bulut'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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